Cinthia Fernández se disculpó con Fede Bal tras el pedido de retractación del actor: "Perdón si usé mal el término 'agresivo'"

El escándalo que generó la separación de Federico Bal y Barbie Vélez, con una denuncia por violencia de género que terminó con el actor sobreseído, sigue generando coletazos.

Ante la posibilidad de que la expareja coincida en algún momento en algún lugar de Mar del Plata, donde ambos están encabezando distintas obras, Nazarena Vélez optó por acompañar a su hija y estar junto a ella en la temporada. Y en un móvil para Intrusos disparó fuertes dardos contra Flor de la Ve por haber declarado en defensa del hijo de Carmen Barbieri, quien además es su amigo.

Sin querer entrar en polémicas, De la Ve, que estaba en un móvil para Los Ángeles de la Mañana desde Mar del Plata, no quiso ahondar mucho en el tema. Pero Cinthia Fernández, nueva panelista del ciclo de eltrece, la sorprendió con una punzante pregunta: "Sé que me vas a decir que no, pero han salido numerosas noches y a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo. ¿No es un poco irascible? ¿No te ha pasado?", indagó, previo a que la entrevistada negara sentirse identificada con esos dichos de Cinthia.

Federico Bal: "Cinthia, hoy dijiste que por experiencia propia sabés que yo, al ingerir alcohol, me vuelvo agresivo. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir mas que me ensucien gratis". G-plus

Sin pasar por alto estas declaraciones, Federico recurrió a su Twitter con un claro pedido a la modelo: "¡Hola, @cinthifernandez! Hoy dijiste que por experiencia propia sabés que yo, al ingerir alcohol, me vuelvo agresivo. Me resulta extraño, ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir mas que me ensucien gratis".

Horas más tarde, agregó: "Peor hablan de mí, más fuerte me vuelvo. No pienso dejar pasar más nada. Pero no voy a exponer en la televisión nada de mi accionar. Voy a responder con trabajo, como siempre. Y en una obra que me emociona noche a noche. Soy fuerte, mucho más de lo que yo creía".

Cinthia Fernández: "Tengo cero problemas con vos @balfederico, te lo dije en privado y por el mismo medio. Sé que sos generoso y buena gente. Si lo hice de manera incorrecta utilizando el término 'agresivo', te pido disculpas". G-plus

Sin dudarlo, Cinthia recogió el guante y ofreció sus disculpas: "Tengo cero problemas con vos @balfederico, te lo dije en privado y por el mismo medio. Mañana aclaro el porqué de mi pregunta. Sé que lo vas a entender. Y también sé que sos generoso y buena gente. Si lo hice de manera incorrecta utilizando el término 'agresivo', el cual luego corregí de manera inmediata, te pido disculpas. Pero mañana aclaro por qué pregunté correcta o incorrectamente, pero sin acusación. ¡Y de manera pública agradezco que me acabo de enterar que hasta quisiste que este en la revista para ayudarme cuando me quede sin trabajo! Así que confirma lo que todos piensan que sos, generoso. No te conozco mucho, pero hasta tengo aprecio grande por tu mamá. ¡Saludos, buena temporada!", cerró.

Hola @cinthifernandez ! Hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir mas que me ensucien gratis. — Federico Bal (@balfederico) 3 de enero de 2019

Peor hablan de mi, más fuerte me vuelvo. No pienso dejar pasar mas nada. Pero no voy a exponer en la tv nada de mi accionar. Voy a responder con trabajo, como siempre. Y en una obra que me emociona noche a noche. Soy fuerte, mucho más de lo que yo creía. — Federico Bal (@balfederico) 3 de enero de 2019

Tengo cero problemas con vos @balfederico t lo dije en privado y por el mismo medio mañana aclaro el porqué de mi pregunta. Se que lo vas a entender. Y tmb Se q sos generoso y buena gente. Si lo hice de manera incorrecta utilizando el término “agresivo” el cual luego corregí — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 3 de enero de 2019

@balfederico De manera inmediata te pido disculpas. Pero mañana aclaro porq pregunte correcta o incorrectamente, pero sin acusación . Y d manera pública agradezco q me acabo d enterar q hasta quisiste q esté en la revista para ayudarme cuando me — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 3 de enero de 2019