Cinthia Fernández describió la operación de lolas que se hizo tras ser mamá: "Me sacaron los dos pezones y me los recortaron"

En noviembre de 2014, Cinthia Fernández se convirtió en madre por tercera vez tras el nacimiento de Francesca, fruto de su matrimonio pasado con Matías Defederico. La panelista y artista ya era mamá de las gemelas, Charis y Bella.

Producto de los distintos embarazos, la panelista debió hacerse distintas operaciones, según detalló en LAM, por cuestiones de salud y estéticas.

Esta mañana, Cinthia sorprendió al describir al detalle la intervención que le hicieron en las lolas, luego de sufrir una mastitis y tener los pezones, ella los llamó "paty", del tamaño de una hamburguesa.

"Tuve mastitis en una sola lola. Tenían que drenarme la leche, pero no tenía solución el 'paty'. Me sacaron los dos pezones, me los recortaron y me los volvieron a poner". G-plus

"Después de ser mamá se te oscurece mucho el pezón y se te agranda. El pezón se hace una hamburguesa tamaño extra large. Yo tuve mastitis en una sola lola, que me quedó por el ombligo, y la otra normal. Tenían que drenarme la leche, pero no tenía solución el 'paty'. Entonces, ¿qué hicieron? Me sacaron los dos pezones, me los recortaron como si fueran papel y me los volvieron a poner. Ahora tengo los dos paty chiquititos", relató Fernández, sin eludir detalles.

"No siento nada en el pezón. El futuro hombre que esté conmigo va a ver que finjo. Pero para mí era más importante no tener dos ojos de búho". G-plus

Luego, continuó: "La operación duró seis horas, porque también me operé de una diástasis abdominal. Fue por una cuestión de salud porque tenía una infección en la lola. Me sacaron seis centímetros de piel. ¡Un horror! Nunca puede amamantar por la infección. Mis hijas crecieron a mamadera".

Conforme con el aspecto de sus lolas, Cinthia Fernández agregó que perdió sensibilidad en los pezones luego de la operación. "No siento nada en el pezón. El futuro hombre que esté conmigo va a ver que finjo. Yo no siento nada. Pero para mí era más importante no tener dos ojos de búho. Esa sensibilidad no la extraño", concluyó la panelista, poniéndole humor al episodio.