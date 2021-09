Cinthia Fernández le dedicó un fuertísimo tweet a Tota Santillán por Fernanda Vives: "¿Por qué no cuenta cuando la mataba a palos?"

Por tercera vez consecutiva, Daniel "La Tota" Santilán debió ser internado por un cuadro de depresión aguda. En este contexto, no dudó en apuntar fuerte contra su expareja, Fernanda Vives, despertando la bronca de Cinthia Fernández.

Pilar Smith, que forma parte de El Espectador (CNN Radio), replicó las fuertísimas declaraciones que el referente de la movida tropical hizo contra su exnovia, Fernanda, en diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"El doloroso dardo que le tiró Tota Santillán a Fernanda Vives: 'Me engañó'", fue el titular del que Pilar hizo eco en Twitter.

Al leer sus declaraciones, la panelista de LAM (eltrece) defendió a Fer y acusó a Tota de haber ejercido violencia de género contra ella cuando estaban en pareja.

"¿Por qué en vez de contar un cuerno o no (que no le creo nada) no cuenta por qué cagaba a palos a su mujer? Porque las paredes de su casa estaban manchadas con sangre que el puño de él provocó ¡Por favor!”, sentenció, muy picante.

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctma de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.