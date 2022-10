Cinthia Fernández cuestionó fuerte a Wanda Nara: "Debería estar con sus hijos"

Fiel usuaria a las redes sociales, Cinthia Fernández respondió las consultas de sus seguidores y fue contundente al responder sobre Wanda Nara, quien en las últimas semanas se convirtió en noticia por sus picantes declaraciones, su mediática separación de Mauro Icardi y los rumores de romance con L-Gante.

“¿Qué pensás de lo de Wanda?”, quiso saber un usuario. A lo que la mamá de Charis, Bella y Francesca (frutos de su relación con Matías Defederico) respondió: “En cuanto a Icardi, es un nabo, hace bien en separarse”, comenzó diciendo.

Por otro lado, se refirió al cercano vínculo que comenzaron Wanda y L-Gante, quienes se mostraron de la mano en el lanzamiento del tema El último romántico que hizo el músico con la empresaria como protagonista: “En cuanto a L-Gante, es buena prensa, pero es raro verlos juntos. Igual, si están felices, genial”.

Pero al final de su posteo, Cinthia fue tajante con la postura de la mamá de Francesca e Isabella, a quienes tiene con Mauro; y de Constantino, Benedicto y Valentino, sus pequeños con Maxi López: “Lo que más crítico es que debería estar con sus hijos en semejante cambio de país, idioma y cultura. Una mamá es irremplazable. “Ya trabajó, ahora realmente está boludeando. Debería estar con ellos”.

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A MAURO ICARDI

Sin estar ajena a las fuertes repercusiones que despertó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Cinthia Fernández opinó sin filtro de la actitud que había tenido el futbolista de compartir una declaración de amor hacia su esposa en las redes donde, además, aseguró que quiere tener un hijo varón con ella.

“El marido acusa a la prensa y se casó con una mediática, ¿no se enteró este chico? Él la cag…, la cag… mal y encima la hizo mal. No lo quiero, me parece un nabo y me parece que debería dedicarse a la pelota en vez de al Instagram porque, encima parece un bol…”, comenzó diciendo la panelista de Momento D sobre Icardi, que tiene a Francesca e Isabella con Wanda.

“Pero además de eso, me parece extorsivo y psicópata la manera en la que arroba a la mujer o exmujer, diciendo ‘quiero tener un varón’ y la arroba a Wanda”, agregó, cuestionando fuertemente el gesto de Mauro.

“Y muestra un posteo como diciendo ‘mirá el mensaje que me mandó mi mujer’, como diciendo ‘no llegues a decir que nos vamos a separar’.. Para mí, Wanda tiene que ir a un recital depara devolverle la maldad”, cerró, tajante, en referencia al novio dequien fue la tercera en discordia entre el matrimonio tiempo atrás.