Cinthia Fernández cruzó con todo a la hermana de Matías Defederico por defenderlo: “¿De qué carajo hablan?”

La semana pasada Cinthia Fernández recordó en Almorzando con Mirtha Legrand cómo ocurrió el episodio de violencia de género que habría sufrido por parte de su ex, Matías Defederico, en el que una de sus hijas resultó lastimada. En Intrusos entrevistaron a la panelista, que en esta ocasión disparó también contra la hermana del exfutbolista, Macarena, que salió a desmentirla en las redes sociales.

Entrevistada por el ciclo de América, Cinthia contó que “no tiene diálogo” con su ex, y que su denuncia mediática le sirvió “para desahogarme y para que la gente sepa también lo que una pasa porque es fácil juzgar desde afuera”. “Hubiera deseado con todo mi ser que ese golpe hubiera sido para mí y que hubiera sido yo quien hubiera estado internada durante un día y medio. En cierta manera, mi hija me salvó porque después de eso hubo un quiebre”, explicó.

"Yo tengo un chat con la familia de ella en donde saben, y se les mandó una foto, de mi hija con el ojo morado porque no podía preguntarle al pediatra porque se iba a enterar toda la prensa" G-plus

Cinthia contó que fue la aparición de Defederico en Intrusos lo que la decidió a realizar esta denuncia, que evalúa llevar a los tribunales. “Venía con un cúmulo de cosas, que se me cantó decirlas, y al que le guste bien y al que piensa que es un circo, me chupa un huevo”, señaló, y agregó en referencia al posteo de su excuñada: “Lo mismo opino de la familia de él que salió a dar declaraciones. Si no estaban ahí, si no lo vivieron, ¿de qué carajo hablan?”.

“Yo tengo un chat con la familia de ella en donde saben, y se les mandó una foto, de mi hija con el ojo morado porque no podía preguntarle al pediatra porque se iba a enterar toda la prensa. Entonces, le preguntábamos a la mujer del padre de él que tiene la hermana médica”, señaló la panelista de Los Ángeles de la Mañana. “Toda esa mierda la tuve que vivir yo y le dije ‘te voy a matar’. Cualquier mina caliente lo diría. O sea que nunca usé un cuchillo, nunca le levanté la mano, pero él a mí sí”, dijo Cinthia y aseguró que “no voy a descansar hasta encontrar todo y que después me diga si miento”.