Cinthia Fernández cruzó a Milca Gili, la ex de Luciano Pereyra: "¡Hiciste una parodia sobre violencia de género!"

El lanzamiento del libro Oscura puso a Luciano Pereyra en el foco, por las graves alusiones que Milca Gili, una de sus exnovias, dejó plasmado en la novela basada en parte de su vida, y Cinthia Fernández la fulminó por sus indirectas.

"Una de las protagonistas tiene un novio celebrity, que es cantante, y habla mucho del sometimiento, del ego", explicó la escritora sobre el personaje que bautizó Nacho y tiene sobradas similitudes con el lujanense que hace cuatro años está en pareja con María Julia Rezzuto.

"Es un mundo aspiracional donde se espera que salir con un artista sea lo mejor del mundo y en este libro se cuenta que a veces no es lo mejor", continuó en Nosotros a la Mañana.

Hasta que Gili no se hizo cargo de que se refiriera a Pereyra: "Después, si la gente con la fantasía dice que yo acuso o denuncio a tal o cual, no me puedo hacer cargo de eso. Tiene mucho de mí el libro, me hago cargo. Pero yo no estoy denunciando a nadie ni pidiendo nada".

JOSEFINA POUSO Y CINHITA FERNÁNDEZ CRUZARON A LA EX DE LUCIANO PEREYRA

En un momento, Josefina Pouso remarcó que el único ex famoso y músico que se le conoce es Luciano Pereyra y la acorraló a Milca Gili: "¿Fue Luciano violento con vos?".

"Yo no tengo por qué decir si fue (violento), si no fue (violento)", se defendió la modelo.

"¡Sí tenés que decirlo!", enfatizó Pouso.

Luego, Milca se indignó de que no hayan leído su libro y aclaró: "Es una parodia y súper divertido".

En ese punto, Cinthia Fernández explotó: "¡¿Parodia de violencia de género?!".

"Yo no hablo de violencia de género en ningún momento. Lo que dice el libro es que hay una relación de sometimiento donde es tan responsable la protagonista como él", enfatizó.

Al final Cinthia Fernández cuestionó a Milca Gili por no negar o afirmar que el músico famosos de su libro basado en su vida sea Luciano Pereyra y sentenció lapidaria: "Estás haciendo prensa de un libro con algo que es muy delicado y que sufren muchas mujeres. Se te ve sonriente, jugando, decís que es una parodia. Yo no considero que la violencia psicológica se pueda tomar como parodia".