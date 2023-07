Cinthia Fernández se cruzó con Andrés Nara, el Negro Oro le puso límites y ella estalló en vivo: "Estoy harta"

Cinthia Fernández protagonizó un incómodo momento en Nosotros a la Mañana y por partida doble, primero con Andrés Nara y luego con Oscar González Oro.

Primero, la panelista fue increpada en vivo por el padre de Wanda Nara por su último cruce en el programa. Segundo, el conductor intervino en el tenso ida y vuelta, marcándole estrictos límites a Cinthia, y ella estalló al aire.

CINTHIA FERNÁNDEZ SE CRUZÓ CON ANDRÉS NARA Y EL NEGRO ORO

Mariel Di Lenarda: -No bancaste que Mauro "icardiara" a Maxi, que era el amigo...

Andrés Nara: -Claro, esa parte no me gustó.

Cinthia Fernández: -¿Y te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres, mientras estaba con tu hija?

Andrés: -Mirá, no te voy a contestar porque vos ya me trataste mal. Yo a ella (Wanda) siempre la defendí.

Cinthia: -Igual, Maxi, se está portando bien ahora...

Andrés: -Es un tema de Maxi si se está portando bien. Pero, disculpame, porque hubo un enlace contigo que realmente me molestó y me faltaste el respeto.

Oscar González Oro: -No dirimamos cuestiones personales.

Cinthia: -Pará, Negro, a vos no te gustó...

Negro: -No estamos hablando cuantas veces discutió quien con quien.

Cinthia: -No, lo quiero aclarar, porque Andrés, cuando viniste acá me parece que fui muy respetuosa.

Andrés: -No.

Cinthia: -Yo dije que me parecía desubicado...

Andrés: -No, la desubicada sos vos. Estás mal informada. ¡Desubicada!

Cinthia: -A mí no me pareció bien que hagas una conferencia de prensa cuando Wanda estaba internada, o que promociones unas fotos...

Andrés: -No estaba internada. Nosotros sabemos la verdad.

Negro Oro: -¿Cuál es la verdad?

Andrés: -La verdad es que estaba mal informada sobre la situación que estaba pasando Wanda.

Cinthia: -Wanda estaba internada.

Andrés: -Mentira. ¿Fuiste a la clínica?

Cinthia: -¿Vos fuiste a la clínica cuando tu hija estaba internada o yo estoy loca?

Andrés: -No estaba internada...

Cinthia: -Le habían dado el alta y vos estabas haciendo una conferencia de prensa.

Andrés: -No, ninguna conferencia... Vos estás mal informada. Estuvo dos horas internada. Estás mal informada siempre.

Cinthia: -Yo te lo pregunté con respeto. Vos no tuviste respeto por tu hija.

Negro Oro: -Si hay alguna cuestión personal la dirimen en el corte. Estamos intentando hacer una nota periodística...

Cinthia. -No es una cuestión personal porque pasó acá en vivo. Y yo hice una pregunta periodística.

Negro Oro: -Y él no quiere contestar...

Cinthia: -Y puedo preguntar las veces que se me canta.

Negro Oro: -No. No es así. Las reglas del juego no son así.

Cinthia: -No, ¿no son así? No pregunto más nada. ¡Estoy harta!

Negro Oro: -Perdón, ¿podemos organizar esta conversación?