Cinthia Fernández criticó sin filtros a Luciana Salazar: "Tiene que ir más al duelo porque tiene una sordera"

La explosiva catarsis de Rocío Marengo en La Academia no fue solo contra Eduardo Fort, sino que para Ángel de Brito también fue claramente contra "Luciana Salazar y Jorgito Moliniers". Enemiga íntima jurada, Cinthia Fernández aprovechó para afirmar que Marengo "tiene razón" sobre que Luli no va tanto al duelo y fulminó a la ex de Martín Redrado: "Tendría que ir más al duelo porque tiene una sordera…".

Antes de hacer su categórica crítica, la panelista de Los Ángeles de la Mañana había hecho una lógica admisión: "Yo sé que no soy objetiva y que piensan que es algo personal. Más allá de que me cae recontra mil mal, lo saben y es una obviedad. Pero todos los años pasa lo mismo, tendría que ir más al duelo porque tiene una sordera…".

Al mismo tiempo, Cinthia Fernández descartó asumir el rol de jurado aunque es "más divertida que Federico Bal", halagó a Rocío Marengo y marcó un claro contraste con Luciana Salazar: "Para mí es la más divertida de todas y la que más aporta al show".