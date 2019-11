Cinthia Fernández criticó duro el homenaje de Luciana Salazar a Emilio Disi en el Bailando: "Fue espantoso"

El ritmo homenaje no eludió la polémica en el Súper Bailando y, sin lugar a duda, el tributo que Luciana Salazar le rindió a Emilio Disi fue uno de los más cuestionados. La blonda fue a la sentencia y, tras bailar en el duelo una coreografía modificada, quedó eliminada del concurso en el voto telefónico.

En pie de guerra con Salazar, Cinthia Fernández estuvo en Los Ángeles de la Mañana, analizó la nueva performance de Luciana y fue lapidaria. "El homenaje me pareció espantoso. La reformulación estuvo mejor, pero me pareció espantoso. Disi no es un personaje fácil de homenajear. No tenía ni música. A mí me torra", dijo la morocha, sin imaginar que dos de las panelistas de LAM se sumarían, filosas, a su crítica.

La primera en tomar la palabra fue Karina Iavícoli, quien corrió el foco del baile y cuestionó que Salazar luzca con preponderancia su imagen y figura: "Ella parecía más protagonista que el homenajeado. Tenés que tener la grandeza de correrte a un costado. Luciana buscó las partes de todas la películas en las que aparecía ella. Luciana con sus glúteos, divinos, en primer plano. Me parece que hay que ubicarse".

Coincidiendo con su compañera, Yanina Latorre acotó sin vueltas: "Era muy duro, cuando terminó el homenaje, ver la imagen de él (Emilio Disi) hablando y el culo de ella en primer plano. No es todo mostrar el culo".

Cerrando su dura observación inicial, Cinthia agregó: "Yo bailaba los adagios con un hilo dental, ¡hay que darse cuenta que quedaba mal! En un momento sirve, en otro momento no sirve".