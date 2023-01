Cinthia Fernández contó por qué su hija menor no quiere ver a su papá, Matías Defederico

A 8 años de la separación de Matías Defederico, Cinthia Fernández interactuó con sus seguidores de Instagram y volvió a contar el delicado episodio por el cual su hija menor, Francesca (8), no quiere quedarse en la casa de su papá.

"¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no lo dejabas verla, ni llevarla a su casa", le preguntaron por redes a la panelista de Nosotros de la Mañana.

Lejos de ignorar la consulta, Cinthia la respondió con dureza: "Él miente siempre, no importa cuándo leas esto".

Y continuó contra su ex: "La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano".

"Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM. con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital", detalló Cinthia.

Y concluyó: "Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él".

CINTHIA FERNÁNDEZ, LETAL CON MATÍAS DEFEDERICO

Tras denunciar a su ex por incumplimiento de la cuota alimentaria de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández reaccionó con bronca al ver un video de Matías Defederico disfrutando de unas vacaciones playeras y de fiesta.

"El progenitor ausente", escribió en Twitter la cuenta oficial de LAM, junto a un video de Defederico tomando una cerveza en la playa.

Acto seguido, Cinthia Fernández recogió el guante: "Se ve que para eso tiene plata".