Un polémico comentario de Cinthia Fernández sobre Federico Bal en Los Ángeles de la Mañana derivó en un ida y vuelta en Twitter entre el actor y la modelo. Y según contó Cinthia, también WhatsApp. Durante una entrevista con Flor de la Ve, la panelista dijo "por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo. ¿No es un poco irascible? ¿No te ha pasado?", algo que la capocómica dijo desconocer. Y acto seguido, el hijo de Carmen Barbieri le pidió a través de Twitter que que se retractara de sus dichos: "¡Hola, @cinthifernandez! Hoy dijiste que por experiencia propia sabés que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño, ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis".

Si bien Cinthia se retractó a través de la red social, y prometió aclararlo al día siguiente en LAM, al salir del programa fue consultada por Siempre Show, el nuevo programa de espectáculos de Ciudad Magazine (lunes a viernes a las 20 horas) y reveló que tuvo un picante ida y vuelta con Bal por WhatsApp.

"Le mandé un mensaje por WhatsApp y me dijo 'cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dijo'. Y que está todo bien, que no me conoce y yo no lo conozco, y que pensó que mi actitud fue de mala leche", comenzó diciendo Fernández ante las cámaras.

"Por eso le respondí que no tengo mala leche y me dijo 'no parece'. A mí tampoco me cambia la vida llevarme bien o mal con Federico. Tengo cero problema", agregó, sobre su conversación con Federico.

Por último, la entrevistada se explayó sobre el motivo que la llevó a hacer el comentario de la discordia: "A mí me pasó que en el año en que ganó el Bailando (2015), tuve una mala contestación y un poco fuerte de él en camarines. Yo estaba con Vero, que hoy es la jefa de maquillaje, y estaba mirando mi aquadance para ver la temática. Entonces (Fede) me dijo '¿puedo ver?'. Y le respondí 'no, es sorpresa'. Se ve que ya estaba con un día malo y había tomado, pero como todo el mundo toma. Y me dijo 'bueno, andate a la mierda, ¿quién te creés que sos?'. Yo me quedé sentadita pensando 'está re loco'. Por ahí cuando toma, su personalidad es más irascible, se deshinibe y le pega por contestarte mal. A mí me pasó y no voy a pedir disculpas por eso".