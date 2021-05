Cinthia Fernández contó la charla privada que tuvo con Mariano Iúdica tras su pelea: "Le conté por qué lo odiaba"

La relación entre Cinthia Fernández y Mariano Iúdica se había quebrado en diciembre de 2018, cuando la por entonces panelista de Involucrados enfureció porque no le renovaban el contrato con el programa y además presentaban a Sol Pérez como su reemplazante en sus narices. Pasada mucha agua bajo el puente, Cinthia puso las cosas en perspectiva, al punto que le nació retomar el diálogo con Iúdica.

“Ayer le escribí a Mariano. Me quise descargar”, reveló Fernández en Los Ángeles de la Mañana tras ver que el conductor de Polémica en el Bar había dicho al aire que “la quería”. Aunque esto no implica que hayan firmado la paz: “No me reconcilié. Le canté lo que nunca le pude expresar. Le conté por qué lo odiaba, porque nunca había tenido la oportunidad de la charla”.

Y se explayó: “No voy a ser careta, nunca lo soy. No me fui de la mejor manera de su programa y le expliqué por qué. Le dije que lo sentía, que me sacaron de un día para el otro, en mi peor momento, sin contrato, laburando en negro. Me habían pasado un montón de cosas y fue todo desprolijo, anunciando a mi reemplazante en mi cara, se burlaron…”.

“No me reconcilié. Le canté lo que nunca le pude expresar. Le conté por qué lo odiaba, porque nunca había tenido la oportunidad de la charla”. G-plus

En ese punto, Cinthia enfatizó el careo con Iúdica: “Le dije que hasta el día de hoy no me pagaron mi último sueldo, ni aguinaldo, vacaciones ni indemnización por hacer sido echada”.

El primer antecedente de este deshielo fue hace unos días, cuando Cinthia Fernández bromeó sobre Mariano Iúdica: "No puedo creer tener que decir que estoy de acuerdo con Iúdica. Mariano le dio libertad a Cabak para que hable".