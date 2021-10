Cinthia Fernández se arrepintió de su polémico tweet contra Juana Viale: "Caí después; era desubicado"

Puesta a elegir Juana Viale bancó públicamente a la China Suárez en la polémica con Mauro Icardi y Wanda Nara, lo que motivó que Cinthia Fernández la cruzó a la conductora de La Noche de Mirtha y luego se retractó: "Caí después. Lo borré porque me parecía desubicado".

El fuerte mea culpa de la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue a raíz del fuerte posteo que hizo en Twitter, en reacción a una publicación de Ciudad que replicaba el apoyo de Juanita a la China.

"No sé por qué lo imaginábamos...", había escrito escribió. Y agregó la portada de la revista Paparazzi que visibiliza el escándalo que en 2011 protagonizó la nieta de Mirtha Legrand, embarazada de seis meses de Gonzalo Valenzuela, besándose con Martín Lousteau.

Más sobre este tema Polémico tweet de Cinthia Fernández por la defensa de Juana Viale a China Suárez, que después borró: "Lo imaginábamos"

Cuando Ángel de Brito reflotó el exabrupto, Cinthia reconoció haber borrado el picantísimo tweet: "Me autocensuré, pero después subí la misma frase. Porque la frase la sigo sosteniendo, pero la foto no".

En referencia al trágico fallecimiento de Ringo Valenzuela en el parto de Juana Viale, Cinthia Fernández explicó: "Después caí. Como que no me acordé de eso. Lo borré porque me parecía desubicado".