Cinthia Fernández se abrió sobre el problema de crecimiento de su hija menor: "Para el estudio hay que pincharla un montón"

En PH Podemos hablar estuvo Cinthia Fernández como una de las invitadas. La expanelista de Los Ángeles de la mañana se emocionó al escuchar la historia de Luisana Albinoni con su hija, a quien la actriz adoptó hace unos años, y sensibilizada, terminó hablando del problema de salud que la preocupa de Francesca (5), su hija menor.

A la nena la vio el mismo especialista que trató a los 9 años a Lionel Messi por su déficit en la hormona de crecimiento, afección que Cinthia contó que toma con precaución pero sin alarma por la posibilidad de que su hija la tenga. “No lo conté yo, lo contó mi expareja. No sé porque lo dramatizaron tanto porque yo no lo tomé así. Sé que hay que hacerle estudios y yo soy un poco especial. Para el estudio hay que pincharla un montón. Es un problema con las hormonas de crecimiento”, contó.

"Me dijeron que espere un poco y también el papá y yo somos chiquititos. Soy yo la que no me animaba porque hay que pincharla muy seguido. Pero mi hija es sana, una bomba de bella". G-plus

“Ese doctor, que es una eminencia, me dijo que estaba por debajo del percentil y hace poco la volví a controlar. Me dijeron que espere un poco y también el papá y yo somos chiquititos. Soy yo la que no me animaba porque hay que pincharla muy seguido. Pero mi hija es sana, una bomba de bella. No lo tomé dramático porque no es una enfermedad terminal, es algo superficial”, se sinceró la figura de Bailando 2020.

“Me dijeron tres médicos que Francesca está por debajo del percentil, pero que esté tranquila porque no es un problema grave, que se va a resolver y que hay que esperar”, aseveró, mientras maniestaba su preocupación por el tratamiento. “Es un tema llevarla a un odontólogo, imaginate llevarla a un lugar donde la van a pinchar”, expresó.

Tanto la panelista como Andy Kusnetzoff destacaron la figura de Leo Messi y cómo consiguió sobreponerse a su diagnóstico. “Nadie puede decirte que es lo que podés o no hacer. El mensaje es que no hay que juzgar a nadie por su estatura”, remarcó Cinthia Fernández.