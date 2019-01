El Chyno Agostini le pidió perdón a Barbie Vélez por un polémico mensaje tras su escandalosa separación de Fede Bal: "Me equivoqué y lo asumo"

En marzo de 2017, en medio de las repercusiones que generó la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal, y a poco de que el actor blanqueara su noviazgo con Laurita Fernández, Gonzalo "Tyago" Agostini había generado polémica al dejar un comentario buena onda en el Instagram de su excuñado.

En un posteo donde se veía al hijo de Carmen Barbieri y la bailarina felices durante un viaje a Las Vegas, el hermano de Barbie le escribió: "¡Se te ve bien! ¡Te quiero!". Y a casi dos años de aquel mensaje que trajo cola, ya que su hermana lo había denunciado por violencia de género (la Justicia luego lo sobreseyó), el ahora cantante se disculpó públicamente con Barbie y Nazarena.

"Me equivoqué, la hice sufrir mucho a mi hermana con lo que había publicado aquella vez y que explotó en todos lados. Te pido perdón, mami. Y también le pido perdón a Barbie". G-plus

Invitado a El diario de Mariana, reconoció: "Yo me equivoqué mucho con mi hermana, lo quiero decir con mi madre en el móvil (Nazarena Vélez estaba desde Mar del Plata). Me equivoqué, la hice sufrir mucho con lo que había publicado aquella vez y que explotó en todos lados. Te pido perdón, mami. Y también le pido perdón a Barbie. Es una situación muy delicada".

En ese momento, Nazarena tomó la palabra: "Para la gente que no sabe, en ese momento el Chyno estaba distanciado de casa porque tiene esos ataques de padres separados. Entonces cuando se enojaba conmigo se iba a lo de su papá, y cuando se enojaba con su papá se venía conmigo. Cosas que hacen las criaturas y lo hace desde su inocencia y su amor".

"Cuando pasó lo de Bárbara, al tiempo el Chyno puso un comentario en el Instagram diciendo que le gustaba la pareja de Fede Bal y Laurita, en medio de un cosa interna que vivió con su papá, pero no importa eso. Y la verdad es que después, con el día a día con Bárbara y cuando uno va creciendo porque tenía 16 años, y vio todo lo que le pasó a su hermana, se sintió muy mal. Pero fueron actitudes de un bebé y enojos entre hermanos", agregó.

"Realmente estoy arrepentido, no es algo lindo ponerse en contra de una hermana, para nada. Fue típico de nene arrebatado que hace las cosas sin pensar. Me equivoqué y lo asumo". G-plus

Fue allí que el joven continuó con su relato: "Nunca había podido pedirles perdón públicamente. Realmente estoy arrepentido, no es algo lindo ponerse en contra de una hermana, para nada. Estaba muy confundido porque me llevo bien con todo el mundo, no quiero peleas con nadie, y me llevaba bien con Fede. No medí lo que había sufrido ella. Fue típico de nene arrebatado que hace las cosas sin pensar. Me equivoqué y lo asumo".

"¿Cómo fue la charla en privado con Barbie? Ella estaba llorando desconsoladamente en el cuarto, entré, le di un abrazo y le pedí perdón mirándola a los ojos", cerró el hijo de Daniel Agostini.