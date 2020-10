Christian Sancho contó la discriminación que sufrió: “En una panadería dijeron ‘a este put... de mier... atendelo vos’”

“Yo nunca estuve en el closet. Lo que haga en mi vida privada, queda ahí y mi sexualidad no merece debate”. Con esas palabras Christian Sancho se refirió en PH Podemos hablar a lo que sucedió tras sus declaraciones en la revista Caras de que podría rehacer su vida sentimental con un hombre y hablar abiertamente de su sexualidad. Sin embargo, también contó los discriminatorios episodios que le tocó vivir.

“Desde mi personaje en Botineras siempre se puso en duda mi sexualidad y hasta el día de hoy, con la tapa yo veo la discriminación y el prejuicio de mucha gente”, se sinceró. “Lo que quiero enviarle a mis hijos es un mensaje de no prejucio, no tabúes y de una liberación que ellos necesitan”, aseguró.

El actor y modelo contó que en varias oportunidades lo han descalificado llamándolo “put… de mierd...”. “Para mí es lo peor que le puede pasar al ser humano es esa denigración. Lo escuché, lo veo y muchas veces por no cagarme a trompadas y mostrarle a mi hijo eso, de ver a su padre cagandose a trompadas con otro tipo porque el otro dijo una estupidez, agaché la cabeza y seguí porque no le voy a dar la oportunidad al otro de que me arruine el día”, contó.

“Siento la discriminación de ir a una panadería y que la señora que atiende diga ‘a este put… de mierd… atendelo vos’”, se lamentó Christian Sancho, destacando cómo las nuevas generaciones entienden su mensaje de amor, aceptación y en contra de los prejuicios.