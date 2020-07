Christian Petersen y su reacción ante el chape de Carina Zampini: "Me zampó un beso que me hizo pensar si era un juego o no"

“¿Hay onda con Carina Zampini?”, lanzó a quemarropa Juana Viale, muy al estilo de la Chiqui, a Christian Petersen, quien estuvo como invitado a Almorzando con Mirtha Legrand el domingo. Risueño, el jurado de El gran premio de la cocina habló de su relación con la conductora del ciclo y recordó el súper beso que ella le dio en una oportunidad.

“Qué difícil es trabajar con actores o con actrices, nunca sabés si te están diciendo la verdad o no. Pasan del humor a la seriedad en un minuto y me pasó eso con Cari. Empezamos a grabar y me hizo un piropo en cámara y yo me quedé como ‘¿me lo está diciendo en serio?’", rememoró.

“Nos llevamos muy bien. Es una genia. Muy profesional, es una gran actriz, no sabés si te está hablando en serio o no, justo para nosotros con mi hermano que venimos de un canal de cable como elgourmet. Yo siempre grabo con él”, aseguró el reconocido chef que también habló de su incipiente relación con Sofía Zelaschi, exconcursante del ciclo.

Ahí recordó cómo se dio el súper beso que ella le dio en el ciclo, en un especial de comida de boda del programa donde ella y él fueron los novios. “Es increíble cómo conduce el programa, está todo el tiempo atenta. Ella ya venía conduciendo pero es actriz, una actriz de novela que tiene la lágrima fácil. En uno de los programas le dije ‘¿no me vas a dar un beso?’, y me zampó un beso que me hizo pensar ‘¿esto es verdad o es mentira? Porque para mí es verdad’. No fue un beso, me mató. ¿Eso es un juego o no?”, contó Christian Petersen, divertido sobre el tremendo chape con Carina Zampini.