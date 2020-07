Christian Petersen, sobre el comienzo de romance con Sofía Zalaschi: "A la semana se quedó a vivir en casa con su hijo"

Hace pocos meses que el chef Christian Petersen (51) volvió a apostar al amor de la mano de Sofía Zalaschi (25), a quien conoció siendo ella participante de El gran premio de la cocina, tras divorciarse de la madre de sus hijos hace 13 años. En Almorzando con Mirtha Legrand contó cómo la cuarentena hizo que comiencen a convivir con su novia abruptamente.

“Cuando nos agarró la cuarentena estábamos apenas de novios. Fue a la semana y ella se quedó a vivir en casa con su hijo y a mí me encantó. La admiro. Es alguien muy simple para vivir”, contó, sonriente en el ciclo que está conduciendo Juana Viale. “Me agarró un poco de pánico la cuarentena con un hijo de 4 años. Mis hijos ya son unos salames, tienen 22, 21, 16 y 13 años”, contó, divertido.

El reconocido chef, que aseguró tener “cero prejuicio” sobre la diferencia de edad con su novia, contó que la relación comenzó casi por el azar. “Fui a la embajada de Estados Unidos y una señora que me recibió me dijo ‘mi hija es muy amiga de Sofía y me dice que ella lamenta que no te ve más porque le encantás’. Al otro día le mandé mensaje por Instagram”, reconoció Christian Petersen, risueño.