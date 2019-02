La visita de la Chipi a Los Ángeles de la mañana reactualizó una pelea que mantiene con Jimena Barón, especialmente con el novio de la cantante, Mauro Caiazza. La coreógrafa, que estuvo en el BAR durante Bailando 2018, siguió firme en su postura sobre el comienzo del romance de Jimena con Mauro como algo supuestamente armado, aunque no descarta que después haya nacido el amor.

“Yo a Jimena no la odiaba ni la odio, ni a palos. Yo con el que tenía problemas era con Mauro, que me parecía que se había portado mal conmigo. Ya lo aclaré 20 mil veces”, empezó diciendo sobre su enojo con el bailarín.

"La exnovia hizo un descargo en Facebook y lo expuso todo, así que no me señalen a mi como la que lo dijo. Puede que haya empezado así y que se hayan enamorado, pero cuando empezó no le creíamos nada". G-plus

“Yo sé por el ambiente que él le había propuesto a su exnovia que iban a hacer una relación con Jimena para armar escándalo (sic)", aseveró la esposa de Dady Brieva. “La exnovia hizo un descargo en Facebook y lo expuso todo, así que no me señalen a mí como la que lo dijo”, siguió, mientras Yanina Latorre deslizó la posibilidad de que el romance “empezó así y se enamoraron”. “Puede que sea así y se hayan enamorado, pero cuando empezó no le creíamos nada”, lanzó, con dureza.

Noelia Rizzo, exnovia de Mauro Caiazza, había lanzado un furioso mensaje por su Instagram apenas se dio a conocer el romance de su ex con Jimena: “Me separé porque no quise ser parte de este show que están montando y porque no me identifico con él ni con su modo de accionar”, había dicho.

¿Saldrá a responderle Jimena Barón a la Chipi?