Mariela “la Chipi” Anchipi compartió la pista de Bailando 2017 con Mauro Caiazza. La relación entre la pareja no terminó en los mejores términos y la coreógrafa reveló detalles de su pésima experiencia con el novio de Jimena Barón.

“Yo lloraba porque a mí me trataba mal. Cuando las cosas no se hacían como él quería, tenía un destrato... Y (la confianza) en la pareja es re importante porque me lanzás mal en un truco y me rompo toda”, comenzó la mujer de Dady Brieva, en Los Ángeles de la Mañana. “¡¿Pero quién sos, Mauro Caiazza?! ¡No lo puedo creer, estoy indignada!”, exclamó furiosa Lourdes Sánchez al escuchar las palabras de la Chipi.

“Llegó un punto en el que ya no sabía por qué se enojaba. Soy re profesional y llegaba un momento en el que no le gustaba algo de la coreo… Ese fue el gran problema entre los dos, yo le decía que éramos pareja de baile, no había famoso”, continuó la coreógrafa.

“Estábamos trabajando juntos en Stravaganza y lo llevé al Bailando. Fue progresivo el destrato, pero hubo algo puntual cuando la novia (Noelia Rizzo) comenzó un juego con los celos. A mí no me gustó, siempre dejé en claro que íbamos al Bailando, pero que no me metiera en ningún lío. Le gustó la fama inmediata”, concluyó la Chipi.

