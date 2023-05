La China Suárez, tras cruzarse dos veces con Wanda Nara en una fiesta: "No le tengo miedo a nadie"

La China Suárez habló con Intrusos de la coincidencia con Wanda Nara en una fiesta el último fin de semana y dejó en claro cuál es su postura respecto de un posible encuentro.

“Estas muy salidora, te vi en la Bresh”, le comentó Guido Zaffora y la actriz respondió: “Se dio, está Valentina (Zenere) que vino desde Madrid y me escribió, Ornela que es compañera mía en la serie también me dijo muchas veces de salir así que fuimos”.

“Pero yo me canso, es como que fui dos fines de semana y cumplí la cuota de salidas, me gusta mucho bailar”, agregó Eugenia y el periodista hizo referencia entonces al posible encuentro con Wanda.

“Viste que hay mucha gente con la que te podes encontrar, ¿no te da miedo?”, le dijo el panelista y fue allí cuando la cantante contestó segura: “No, no me da miedo, está todo bien”.

“Vas con amigas y te protegen”, retrucó Zaffora y al final la China sentenció: “No necesito protegerme de nadie, está todo perfecto, salgo para pasarla bien, entretenerme, divertirme y ya está”.

LA CHINA SUÁREZ CONTÓ CÓMO ESTÁ HOY TRAS LA SEPARACIÓN DE RUSHERKING

La China Suárez reveló en diálogo con el programa de América cómo está hoy tras la separación de Rusherking: “Estoy bien, por suerte, estoy con mucho trabajo y muy enfocada en eso y en mis hijos”.

“¿El corazón cómo está?”, le consultó Guido Zaffora y la actriz contestó: “Bien, viste que yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás, así que estoy bien”.

“Por primera vez en mi vida estoy como de verdad con la cabeza en el trabajo y muy contenta, tranquila”, cerró la cantante sobre su presente.