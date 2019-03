La actriz, que encabeza el éxito de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza , brindó una entrevista a fondo y no esquivó ningún tema.

Hace poco más de seis meses que Nicolás Cabré (39) y Laurita Fernández (28) están en pareja y la relación parece ir muy en serio, y uno de los síntomas es el vínculo especial de la bailarina con Rufina (6), la hija del actor con la China Suárez (27).

"Sé que ella quiere mucho a mi hija, y eso me deja tranquila. La cuida, y se lo agradezco". G-plus

En este contexto, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza rescató el lado positivo de la nueva pareja de su ex. "Todavía no conocí a Laura, pero sé que quiere mucho a mi hija, y eso me deja tranquila. La cuida, y se lo agradezco. Lo mejor que puede pasarme es verla volver a casa con una sonrisa", valoró la China Suárez a Laurita Fernández en diálogo con la revista Gente.