China Suárez reveló que la decepcionaron y las miradas apuntan a Paula Chaves: "No era de mi círculo más íntimo"

Ni bien estalló el escándalo con Wanda Nara por su acercamiento a Mauro Icardi, claramente China Suárez se distanció de Zaira Nara. También, las versiones apuntan que con Paula Chaves, que es muy amiga de Zai, estaría todo mal.

Aunque no se refirió directamente a su supuesto distanciamiento con Paula, que según Yanina Latorre le habría dicho "soret..." tras enterarse de su coqueteo con Mauro, hizo una picante declaración en diálogo con Alejandro Fantino que sorprendió y estaría dirigido a ella.

'Hubo gente que me defraudó en esta situación', dice la China. Claramente está hablando de Paula Chaves", expresó Pampito tras compartir en Twitter un segmento de la entrevista.

En el mismo diálogo con Alejandro, la actriz aclaró que no se esperaba la actitud que muchos tuvieron con ella.

"Públicamente se asustan porque sienten pánico a que hablen mal de ellos... Yo no tengo ese miedo y menos por un amigo. Yo a mis amigos los banco dónde sea y cuándo sea", sentenció, diferenciándose.

LAS DECLARACIONES DE CHINA SUÁREZ QUE APUNTAN A PAULA CHAVES

En un momento de la nota y en medio de las versiones de pelea con Paula Chaves, Alejandro Fantino le preguntó a China Suárez: "¿Estabas esperando que te defrauden?". Y ella contestó contundente: "No, cuando alguien te defrauda es porque evidentemente no lo esperabas. No esperas que sea así. Que puedas pensar que hay amigos que te banquen más o menos es otra cosa. Pero tengo a mi mejor amiga Agus desde los dos años y sigo teniendo la misma gente hace mucho tiempo, y no me interesa hacer amigos nuevos".

Y Fantino le consultó por esta situación específica del Wanda Gate, y China respondió: "Sí, sobre todo públicamente. Creo que la gente se asusta porque tienen pánico que hablen mal de ellos. Y yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. A mí no me importa nada, a mis amios los banco donde sea y cómo sea".

"¿No te esperabas alguna declarción pública que hicieron?", repreguntó el periodista. Entonces, la China aseguró: "No sé si públicamente porque a mí me importa más la vida real. Muchísimo más. Sí, sí. No era de mi círculo más ínimo por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos.

¿Palito para Paula?