China Suárez reveló el cambio de vida de Benjamín Vicuña por ella: "Fue como un gran gesto de amor para mí"

El jueves próximo, China Suárez (26) y Benjamín Vicuña (40) festejarán el primer año de su pequeña hija, Magnolia, y, también, celebrarán el amor de la familia ensamblada que supieron construir junto a Rufina (5, fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré), y Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos del actor con Pampita.

Súper enamorada, la China reveló el cambio de vida que hizo Benjamín por ella. “La verdad es que un poco aprendió el amor a los animales, porque si bien le gustaban, no es que convivía con perros adentro de la casa. Y la verdad que eso me lo aceptó porque no todos quieren la casa llena de pelos, así que fue como un gran gesto de amor para mí”, explicó Suárez, en Los Ángeles de la Mañana, durante un receso de las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza ,la nueva ficción de época de Pol-ka para eltrece.

“A mí siempre me gustaron de chica los animales, más que nada por mi papá. Él fue siempre un fanático de los animales y tenía locura, sobre todo con los perros. Siempre que íbamos por la calle nos acercábamos al perro, íbamos a comprarle algo para comer, era algo como medio heredado, así que sí, desde muy chica”, completó la actriz.