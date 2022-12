China Suárez publicó una profunda reflexión tras pasar Navidad con Benjamín Vicuña y con sus hijos

Noche de paz, noche de amor, hubo en la casa de China Suárez esta Navidad: la actriz y cantante dejó de lado las diferencias con Benjamín Vicuña y compartió la fiesta con su ex, padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

Concluida la celebración, la China compartió en Instagram una interesante reflexión: "Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo. Quería que mis hijos estuvieran vestidos de blanco e impecables, yo maquillada y con vestido. También quería la mesa perfecta y poder cocinar lo que más le gustaba a cada invitado".

"Hoy, a mis 30 años, puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud y mis hijos estaban felices, aunque la ropa no les combinaba y los pisos no brillaban”, continuó.

"Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad", finalizó la China Suárez.

EN VÍSPERAS DE NAVIDAD, BENJAMÍN VICUÑA LE ESCRIBIÓ UNA CARTA A SU PADRE

En la víspera de la Navidad, Benjamín Vicuña abrió su corazón en las redes sociales: el actor publicó una conmovedora carta que le escribió a su padre, Juan Pablo Vicuña, quien falleció el 6 de septiembre en la Clínica Las Condes, Chile.

Sus palabras tocaron el corazón de miles de personas, como el de Pampita, quien no dudó en darle like al emotivo posteo de su expareja, padre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

CONMOVEDORAS PALABRAS DE BENJAMÍN VICUÑA A SU PADRE

"Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar.

Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas. Esas manos fuertes que conocí del padre que me defendió y también del que me dijo: ‘No estudies teatro’, razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño.

Hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tu llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño.

Hoy se brinda especialmente por el nacimiento de Jesús, pero también por los deseos y por la familia, el origen de todos los afectos.

Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos.

Hoy también es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa.

Hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz".