China Suárez y Nicolás Cabré sorprendieron con un desafío viral: "Mi ex haciendo un TikTok"

No es la primera que Eugenia “la China” Suárez y Nicolás Cabré dejan al descubierto la buena onda que mantienen, en especial por la hija que tienen en común, Rufina. Y en medio del festejo por los 10 años de la pequeña, la expareja sorprendió con un video viral en las redes.

Divertida, como se suele mostrar, Eugenia compartió con sus seguidores un desopilante TikTok acompañada por el actor donde respondieron consultas sobre su intimidad.

Más sobre este tema Nicolás Cabré participó de un vivo de China Suárez y leyó un comentario que le cambió la cara a la actriz: "Se sumó Rodo"

“¿Quién es menos sentimental?”, fue la primera pregunta que se escuchó mientras los actores miraban a cámara. En esta oportunidad, no hubo coincidencia ya que ambos señalaron al otro y no ocultaron su asombro al darse cuenta que no respondieron lo mismo

“¿Quién es más celoso?”, fue la siguiente. Allí, la opción fue unánime por Cabré. Distinto fue cuando la consulta fue “¿quién hace gracia con solo respirar?”, ya que no dudaron que Eugenia era el veredicto de la expareja.

Más sobre este tema China Suárez sumó a Cabré a su vivo de Instagram: "Nico, te infartás con el desorden que hay en este cuarto"

Por último, la China subió a la red social otro fragmento, pero esta vez, sumaron su hija y a Magnolia (la hija que la cantante tuvo con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio): “¿Quién volvería con su ex?”, cerró la grabación, aunque optaron por señalar a Rufi, imprimiéndole mucho humor a este desafío viral.

Más sobre este tema China Suárez habló de la tierna foto de Pampita paseando con su hija Magnolia Vicuña

EL DULCE SALUDO DE CHINA SUÁREZ A RUFINA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS Y LA REACCIÓN DE NICOLÁS CABRÉ

En medio de la felicidad que vive por festejar un nuevo cumpleaños de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, Eugenia “la China” Suárez compartió un dulce posteo en las redes con fotos inéditas de su hija mayor que celebró sus 10 añitos.

“10 años atrás, nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo. La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa”, comenzó diciendo Eugenia en su cuenta personal de Instagram, acompañando sus palabras con varias fotografías.

Más sobre este tema El emotivo mensaje de Nicolás Cabré a su hija Rufina por sus 10 años con fotos inéditas: "¡Cuánto te amo!"

“Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura”, agregó, despertando todo tipo de repercusiones entre sus amigos famosos, familiares y seguidores que siguen el día a día en la vida de la actriz y cantante.

Por su parte, Cabré –quien también homenajeó a la niña con más imágenes de ella- respondió la publicación con unas sentidas líneas: “Me acuerdo de esa foto como si fuese ayer”, cerró, con un emoji de un corazoncito rojo.