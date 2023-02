La China Suárez mostró la carta que Jey Mammon le escribió cuando era su alumna: "Qué difícil que no pelearas"

Fiel usuaria a las redes sociales, Eugenia “la China” Suárez compartió una carta que le hizo llegar Jey Mammon cuando era su catequista. La actriz y cantante se enterneció con el escrito y se lo hizo saber a sus seguidores.

“Gracias por todo lo que diste de vos para este sueño que vivimos juntos. No es casual que te hayan elegido mejor compañera en el cole. Los querubines demuestran quiénes son no solo actuando en un escenario sino también en la vida. ¡Qué lindo fue compartir con vos este año! ¡Qué divertido ver cómo te tentabas de risa siempre en la misma parte de la obra!”, se puso leer en el escrito.

Además, Jey le recordó algunos de los momentos más difíciles que la China vivió con una de sus compañeras: “Qué difícil lograr que no te pelearas con ‘ya sabés quién’... ¿Viste que yo tenía razón? Se peleaban un montón porque se querían un montón”, agregó.

Y cerró: “Siempre estuviste dispuesta a regalar una sonrisa o a hacer mover hasta las piedras... Por eso, y por mucho más, deseo que Dios te bendiga a vos y a tu familia. Te quiero mucho y le doy las gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. ¡No cambies nunca! En nombre de todos los que hicimos ‘Nacerás a la Vida Nueva’ te agradezco de todo corazón por los momentos compartidos”.

LA NOVIA DE JULIÁN ÁLVAREZ HABRÍA FULMINADO A LA CHINA SUÁREZ

Lejos de que el WandaGate quedara en el pasado después de que Eugenia “la China” Suárez haya sido señalada como tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz volvió a ser noticia por una polémica similar.

Así lo dio a conocer Diego Estéves en A la tarde, a pocos minutos de que culmine el programa: “Esta información tendría que haber llegado antes porque es algo que tiene que ver con el Mundial”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de América.

“Las ‘Mazzoquitas’ que nos siguen y nos miran todas las tardes (en referencia a las fanáticas de la conductora, Karina Mazzocco) nos comparten unos comentarios en redes sociales de Emilia Ferrero que hoy es la primera dama del futbol después de Antonela Roccuzzo porque es la novia de Julián Álvarez, la espada de la Selección”, agregó.

Y continuó: “Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”.

Por último, el periodista cerró: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal (la actriz comenzó una historia de amor con Nicolás Cabré, aparentemente, cuando aún estaba con su colega), que dice ‘esta mina es un sorete’”.