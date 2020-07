China Suárez lució su tierna pancita al aire libre

Desde que confirmó que espera a su segundo bebé junto a Benjamín Vicuña, con quien ya tiene a Magnolia, Eugenia “la China” Suárez compartió con sus seguidores dulces postales luciendo su pancita en la intimidad de su hogar.

Y esta no fue la excepción. Aprovechando el jardín de su casa y el solcito, la actriz posó para el lente de su celular y compartió en Instagram una foto en la que se la ve arriba de una bicicleta elíptica, sonriendo y con un look deportivo mientras se agarra su panza con una mano y la la mantiende extendida hacia arriba.

Hace unos días la China realizó un tutorial donde habló, entre otras cosas, de su lado más coqueto que no lo abandona ni estando embarazada, ni por la cuarentena."Soy fanática del maquillaje, soy muy coqueta. No me cuesta, es mi forma de ser desde que soy chica. Siempre me gusta estar bien. Cuando yo estoy así me puedo relajar, si no, no. Nunca me pongo un jogging y salgo a la calle. Lo hago por mí, no es que lo hago para la convivencia o para Benjamín”, aseguró.

¡Lluvia de corazones!