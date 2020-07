La China Suárez lució la exótica sala de maquillaje que creó en su hogar: "El empapelado me lo regaló mi suegra"

En la cuarentena una de las actividades que hizo la China Suárez desde sus redes sociales fue compartir tutoriales junto a su maquilladora personal. En esa línea, la actriz decidió sumar una nueva habitación a su hogar… ¡y se armó una espectacular sala de maquillaje!

La China lució con orgullo el cuarto, al que decoró con un buen tocador y un llamativo papel tapiz lleno de enormes flores. “Estoy haciendo remodelación y me hice una salita de maquillaje”, contó la pareja de Benjamín Vicuña, mientras filmaba los detalles del lugar que le servirá para producirse e incluso lucía su súper pancita, en la dulce espera de su tercer hijo, que sería un varón.

También Eugenia contó que Isabel Luco Morandé, la madre del actor chileno, puso su granito de arena en el cuarto. “Para las que me preguntan por este empapelado, que me preguntan mucho, me lo regaló mi amada suegra y lo compró en otro país”, confió, sobre el llamativo empapelado lleno de enormes margaritas, rosas e incluso vaquitas de san antonio.

¡Mejor que el de un camarín! Espiá la sala de maquillaje que creó la China Suárez.

Foto: Instagram