La China Suárez le inició una demanda y Yanina Latorre la fulminó: "Si querés plata seguí levantándote millonarios en Miami"

El tremendo cruce tweetero entre Moria Casán y Mauro Icardi generó una ola expansiva que llegó a LAM este lunes, donde las panelistas repasaron todos los mensajes, haciendo especial énfasis en los que tenían como eje el Wandagate, y Yanina Latorre aprovechó para lanzar un desafío a la China Suárez.

Todo comenzó cuando una de las panelistas señaló que a Moria “le resbala” todo lo que pueda decir Mauro Icardi de ella, y Yanina hizo notar que alguna fibra le debe haber tocado el futbolista a La One para que ella saque el tema del “hoyo asiático”, en referencia al affaire con la China.

“Pero eso lo contaste vos, ¿qué te hacés (la inocente) ahora?”, le reprochó Ángel de Brito para meter picante en la discusión, a lo que Yanina le replicó que “nunca le dijo ‘agujero asiático con cannabis’” a la ex de Benjamín Vicuña.

YANINA LATORRE, DESAFIANTE CON LA CHINA SUÁREZ TRAS LA DEMANDA QUE RECIBIÓ

“Bueno, pero a vos te hace juicio, no a Moria. Treinta palos te va a sacar”, le dijo Ángel, en referencia a un monto que Yanina desconoció. “No, acá tengo la demanda. Dice ‘monto indeterminado’. Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, y Mandarina. A mí me la succiona más que a vos”, le respondió la panelista.

“Pero a vos te va a sacar los 30 palos”, reiteró Ángel mientras Marixa Balli le preguntaba a Yanina la vigencia de la carta documento, y la decana panelista le respondía que “el proceso quedó ahí truncado” y que no tendría sentido que le envíe otra demanda.

“Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. NI muerta me los sacás”, lanzó Yanina al aire, ddesafiante, mientras Andrea Taboada le recordaba que la actriz “dijo que el millonario no es el novio en un tweet”.

“Bueno, no es el novio, ya lo dije: es el garche. Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”, aseguró la panelista, mientras Balli se preguntaba cómo sería “conseguir alguien así”. “Escribile. La China te consigue”, aseguró Latorre, en clara referencia al dato que lanzó la semana pasada sobre el productor Rodolfo Lamboglia.