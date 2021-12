La China Suárez le habría mandado un video íntimo a Eduardo Cruz, el marido de Eva de Dominici: "No prosperó porque él no le dio cabida"

Un rumor súper picante lanzó Paula Varela en Intrusos, luego de lanzar otra bomba acerca de un video privado de corte sexual que incluiría a la China Suárez con Mauro Icardi. Pero no fue todo. La periodista aseguró que la actriz habría querido seducir a Eduardo Cruz, pareja de Eva de Dominici y hermano de Penélope Cruz.

“Dicen que a quien la China le habría mandado un video hot es al hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, que está casado con Eva de Dominici”, lanzó. “Me dicen que la China, que está soltera, andaba con varios además de Icardi. No es que era el único hombre sobre la tierra”, mencionó.

En el ciclo contaron que el video lo envió recientemente. “¡Va cayendo gente al baile! Siempre se habló de futbolistas y ahora aparece en escena el hermano de Penélope Cruz, padre del hijo de Eva”, ironizó Rodrigo Lussich mientras recordaban que la actriz había sido relacionada con Nicolás Furtado y Rodrigo de Paul en medio de su separación de Benjamín Vicuña.

La China Suárez habría querido conquistar a Eduardo Cruz, novio de Eva de Dominici

También la panelista contó que, según sus fuentes, las imágenes de la actriz no habrían tenido respuesta del músico, que es padre junto a Eva de su hijo Cairo (2). “La China le habría mandado un video a Eduardo, pero él no le dio cabida. Eso no prosperó”, expresó.

“Me dicen que la China, con esto de su libertad, va al frente. Si a ella le gusta va al frente. Tal vez le habían contado que él estaba en crisis con Eva. O la China pensaba que estaba separado”, detalló la periodista.

En ese momento, Adrián Pallares fue terminante. “La China no sabía de Wanda y Mauro que los veía todos los días, mirá si va a saber del hermano de Penélope Cruz”, cerró, filoso.