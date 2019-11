China Suárez, a fondo sobre su relación con los hijos de Vicuña y Pampita en medio de la crisis: "Los amo"

En sus casi cuatro años de relación, China Suárez (27) y Benjamín Vicuña (41) vivieron una historia de amor intensa en la que lograron formar una familia ensamblada con su hija Magnolia (1) y los pequeños de ambos: Rufina (6), fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré (39), y Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (5), los niños del galán y Pampita (41).

Al confirmar la separación de Benjamín en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la China hizo referencia a ese clan soñado: “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos. Tenemos mucho amor y una familia muy linda, que nos ha costado mucho. Es una familia ensamblada hermosa. Nuestros hijos se aman”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó qué le aportó Vicuña a su vida, ella hizo especial referencia al vínculo con sus hijos: “Mucho. Él me enseño a estar en familia, yo me crié en una familia chiquita de padres separados. Se separaron cuando yo tenía 8 años. No tuve esa cosa familiar que me hubiera gustado tener. De repente éramos Rufi y yo, y pasamos a ser un montón, con muchos perros, con una casa, con sus hijos que los amo”.

“Rufina ama a sus hijos y sus hijos la aman a ella. Aprendí lo que es pasar de ser dos a tantos, aprender a convivir, a ceder y pactar un montón de cosas. Lo que es el amor a los hijos ajenos, que no son de uno, que también me han hecho crecer mucho. Mucho”, agregó.

En ese momento, el conductor comentó que “van a ser familia toda la vida” y la actriz le dio la razón: “Por supuesto. A mí me hubiese encantado tener muchos hermanos así que le pude dar a Rufina de alguna manera es a familia numerosa que me hubiera gustado tener. Y ni hablar Magnolia. Somos un millón”.