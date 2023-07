China Suárez explicó por qué no quiere ponerse de novia ni enamorarse tras separarse de Rusherking

A casi tres meses de separarse de Rusherking y tras ser vinculada sentimentalmente con Lauty Gram, China Suárez hizo un vivo en Instagram y contó que por primera vez en mucho tiempo está soltera y que no tiene ganas de enamorarse.

"No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro la otra persona se convierte en mi mundo", dijo la actriz y cantante, a pocos minutos de lanzar su canción Desaniversario.

En abril, China Suárez anunció el fin del noviazgo con Rusher. (Foto: web)

En un interactivo diálogo con sus fans, la China argumentó por qué elige no estar en pareja por el momento.

"Esta vez es una decisión consciente. Quiero ocuparme de mi trabajo, de todos mis sueños", afirmó la artista, quien pocos días atrás rompió en llanto de la emoción al comunicar que firmó contrato con Warner y que su carrera musical es un hecho.

Antes de cerrar el tema íntimo, la China agregó: "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños".

"Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo", aseguró Suárez, echando por tierra la versión de romance con Lauty Gram y reafirmando su soltería.

LA CHINA SUÁREZ LANZÓ SU NUEVA CANCIÓN, DESANIVERSARIO

Este jueves 29 de junio, la China Suárez estrenó Desaniversario, su nuevo single y video tras la separación de Rusherking. "Podría jurar que las mañanas sin vos se sienten algo vacías", dice la canción en uno de sus párrafos.

Desaniversario, grabado para la compañía Warner, es una balada triste y con letra reflexiva y en el clip se la ve a la China junto al mar, entre otros escenarios, en Uruguay.

"Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser", explicó la cantante y actriz argentina.