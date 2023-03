China Suárez deslumbró con esta foto en ropa interior y gorrita deportiva desde el baño de su casa.

En medio del lío por la adaptación de sus tres hijos -de diferentes edades- a la escuela, China Suárez se reservó un momento para sí misma y se sacó sensuales fotos desde el baño de su casa.

La pareja de Rusherking impactó a sus fans de Instagram con un look tan deportivo como sensual para posar en la intimidad de su hogar; en ropa interior y gorrita deportiva.

China se puso una gorrita blanca en diálogo con una remera oversize rosa atada a la cintura y una bombacha negra con elástico blanco, súper diosa y cómoda para estar de entrecasa.

¿CÓMO DUERME CHINA SUÁREZ PARA QUE NO SE LE CORRA EL MAKE UP?

"Una horita de siesta boca arriba porque no pienso sacarme el make que me hicieron, se viene el quinto festejo de Magnolia. El pelo me lo tuve que lavar porque era la auténtica pelo duro", expresó, entre risas, al pie de una foto con un toallón en la cabeza.