China Suárez contó por primera vez el problema de salud que superó: "Pensaba que estaba loca hasta que me hablaron del síndrome premenstrual"

Lejos de la estigmatización que existía en el pasado sobre la salud mental y sobre aquellos que admitían sufrir enfermedades o trastornos, hoy figuras públicas hablan sobre sus luchas personales. La China Suárez es una de ellas y se sinceró sobre por qué decidió consultar hace unos años con profesionales.

“Durante mi adolescencia y mis veintes, tenía algunos “desarreglos hormonales” que afectaban mucho mi día a día. Por supuesto, esto no lo sabía hasta que fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra”, empezó contando la actriz, en una nota con la revista El Planeta Urbano, donde le consultaron sobre cómo cuidaba su salud mental.

“En esa época realmente pensaba que estaba loca, que mi carácter e impulsividad a veces eran inmanejables y que tendría que lidiar con eso para siempre. Hasta que me hablaron del “síndrome premenstrual”, del que poco se habla”, contó, en medio de noticias que hablan del enorme impacto que viene teniendo la pandemia del coronavirus en todo el mundo en el bienestar emocional, psicológico y social de las personas.

“Ahí entendí que no estaba loca, sino que mis hormonas estaban haciendo de las suyas. Estuve tomando una medicación que me ayudó muchísimo y logré comprender lo importante que es cuidarnos también en ese sentido y no estigmatizar la salud mental”, remarcó la figura de Argentina, tierra de amor y venganza.

¿De qué se trata el síndrome premenstrual (SPM)? “Se refiere a un amplio rango de síntomas que comienzan durante la segunda mitad del ciclo menstrual”, detalla el sitio MedlinePlus, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. “Puede estar relacionado con factores sociales, culturales, biológicos y psicológicos”, aunque detalla que “los cambios en los niveles de hormonas del cerebro pueden jugar un papel” aun no fue demostrado por la comunidad científica.

Los síntomas más comunes del SPM son distensión o sensación de gases, sensibilidad en las mamas, torpeza, estreñimiento o diarrea, deseos vehementes por alimentos, dolor de cabeza, menor tolerancia al ruido y las luces.

Otros síntomas pueden ser dificultad para concentrarse u olvidos, fatiga o sentirse lenta o perezosa, sentimientos de tristeza o desesperanza, sentimientos de tensión, ansiedad o nerviosismo, comportamiento irritable, hostil o agresivo, con arranques de ira hacia sí misma o hacia los demás, pérdida del impulso sexual o incremento en algunas mujeres, altibajos en el estado de ánimo, entre otros.

La China Suárez, a flor de piel sobre cómo superó el síndrome premenstrual.