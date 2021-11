China Suárez compartió un dulce video de Amancio Vicuña dando sus primeros pasos

Con mucho orgullo China Suárez compartió en Stories un video de los primeros pasos de Amancio Vicuña, quien con 1 año y cuatro meses avanzó rápido a paso firme.

Las imágenes tomadas en un día de sol pleno además fueron acompañadas por la canción You are the sunshine of my life, de Stevie Wonder.

Canchero con su chupete en la boca, Amancio estaba sonriente con unas zapatillas negras, jean y camisa de mangas cortas blanca.

Al igual que lo hiciera la semana pasada cuando mostró cómo el nene le decía "mamá" , ahora la expareja de Benjamín Vicuña enterneció a todos con la caminata de su "principito".

BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE CHINA SUÁREZ

Desde que anunció su separación de la China Suárez a través de un comunicado, Benjamín Vicuña eligió el silencio, en medio de diferentes versiones sobre su ruptura. El actor concedió una nota a una revista chilena en donde se refirió al momento que le toca vivir.

"A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa", señaló el actor, tapa de la revista Velvet, sobre la madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

"Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabes, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada", señaló, sin querer entrar en detalles sobre los rumores y trascendidos que corrieron desde que se supo el final de la relación.

También Benjamín se mostró dudoso sobre la posibilidad de reconciliarse con la China. "Uno no sabe. Tampoco lo reflexionaría por acá. Son temas que se resuelven a puerta cerrada", aseguró Benjamín Vicuña.