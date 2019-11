Chiche Gelblung sometió a Virginia Gallardo a la prueba del péndulo para predecir el sexo de su bebé en camino: "Es una nena"

"¡Sí, vamos a ser padres con Martín Rojas (33)! Primera vez que no sé bien qué decir, solo que nos explota el corazón de amor y felicidad". Con estas palabras y una dulce foto junto a su marido tocando su pancita con las manos en forma de corazón, Virginia Gallardo (32) anunció que espera a su primer hijo junto al hombre con quien ya lleva 5 años de amor.

Virginia Gallardo: "Estoy llevando una vida normal. Por ser mi primera experiencia, estoy feliz. No tuve síntomas y no me siento mal". G-plus

Y a pocas horas de dar a conocer la linda noticia, la futura mamá habló de su gran presente en Polémica en el bar, donde trabaja todas las noches: "Estoy llevando una vida normal. Por ser mi primera experiencia, estoy feliz. No tuve síntomas y no me siento mal", expresó Gallardo, con una sonrisa plasmada en su rostro. Además, la actriz y panelista reveló que está de 3 meses y que tiene fecha de parto para el mes de mayo.

En medio de su relato, Chiche Gelblung invitó a Virginia a sentarse en otra silla para hacerle la prueba del péndulo y determinar el sexo del bebé en camino: "Tenés que tener en cuenta lo siguiente... si el péndulo empieza a girar en círculos, es mujer; si lo hiciera de otro modo, es varón", detalló el periodista.

Chiche Gelblung: "Tenés que tener en cuenta lo siguiente... si el péndulo empieza a girar en círculos, es mujer; si lo hiciera de otro modo, es varón". G-plus

Tras unos segundos, el péndulo comenzó a girar en círculos y decretó que la futura mamá está esperando a una nena: "El péndulo generalmente no falla", cerró Mariano Iúdica, conductor del programa de América.

¿Acertará Chiche Gelblung?