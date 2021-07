La chicana de Ángel de Brito luego de que Jimena Barón se quedara afónica: "Es el sueño de muchos que esté muda"

Ángel de Brito habló de Jimena Barón tras quedarse sin voz. En diálogo con La Previa de La Academia (lunes a viernes 19 horas por Ciudad Magazine), el periodista hizo un comentario picante luego de que la cantante se quedara afónica e hizo un análisis de su amistad con Lizardo Ponce.

Marcelo Tinelli ya le había dicho al aire en ShowMatch a Ponce: “Lizardo dijo que estaba descompuesto, salió de acá y se fue a tomar helado a la casa de Jimena Barón, ¡un chanta! Lo agarré en el pasillo y le dije ‘escuchame cara rota ¿cómo vas a tomar helado después de que me dijiste que estabas mal?’. Y me dice ‘¿qué no puedo tomar helado?’, lo que no podés es decir que estás descompuesto y después te juntás a tomar un helado, ¡chanta!”.

Al ser consultados por la emisión de Ciudad Magazine, Pampita y el conductor de Los Ángeles de la Mañana opinaron al respecto. “Necesitaba azúcar porque si le bajó la presión… ¿o no?”, dijo la conductora de Pampita Online y el periodista sumó: “Tienen que largar la joda los dos porque uno se hizo el descompuesto, la otra viene muda. Es el sueño de muchos que esté muda Jimena”.