La ilusión de encontrar regalos al costado del arbolito de Navidad no fue solo de Valentín Prada (2), sino también de Lourdes Sánchez, quien manifestó su cabal decepción con el Chato Prada tras no recibir obsequio.

Según pudo averiguar Ciudad, el pedido de la panelista de Los Ángeles de la Mañana hacia el productor ejecutivo de ShowMatch era un perfume de la colección Tom Ford que, dependiendo de la fragancia y la presentación, puede llegar a costar alrededor de 200 dólares.

Así es que tras el momento de catarsis, Lourdes retomó el diálogo con el Chato y volvió a mandarlo al frente. Con sinceridad absoluta y sin vueltas, Prada asumió su desliz: “Me lo comí, me olvidé del regalo”. Acto seguido, explicó: “Terminó el programa, pasó la operación de mi viejo, Navidad, todo junto... Me olvidé. La verdad es que me lo comí”.

Implacable, Lourdes apeló a su memoria para incomodar a su pareja: “El del Día de la Madre también te lo olvidaste”. Entre risas, el Chato bromeó: “Está bien, me factura todas. Tirá una buena, Lourdes”.

Al final, tras pedirle clemencia a Lourdes Sánchez, el Chato Prada reveló la intimidad de la graciosa pelea conyugal: “No me habla. Ayer me mandó mensajitos, pero para coordinar esta nota”.