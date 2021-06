Charlotte Caniggia tuvo una dura caída en la coreo y Pampita la destrozó: "Es un gran show y tenés que ensayar más"

Este miércoles Charlotte Caniggia regresó a la pista de ShowMatch La Academia para hacer su performance de shuffle dance junto a Nacho Gonatta pero sufrió una caída casi al final que fue el preludio a una noche negra. Los integrantes del jurado no dejaron pasar este detalle, y Pampita propuso preguntarle al resto de los participantes qué puntajes le pondrían teniendo en cuenta que la joven ensaya lo mínimo indispensable y toma su rol “como un trabajo más”.

Tras la coreografía, Ángel de Brito le señaló a Charlotte que “la verdad es que me caés bárbaro, pero sabés que hoy no estuvo bueno” y le aplicó un 2. “¿Y ahora qué hacemos? ¿Les podemos preguntar a los compañeros qué puntaje le pondrían sus compañeros? Me da intriga. Ellos estuvieron ensayando doble turno, entonces estaría bueno que vea a los compañeros”, propuso, picante, Pampita.

“¡No! ¿Por qué? A mí no me parece, porque si no, quiero opinar de ellos también. ¿O no? ¡Así no!”, protestó Charlotte Caniggiqa ante un Marcelo Tinelli que se mostró bastante negociador y propuso posponer cualquier tipo de cruce entre las dos. “Puede salir mejor. Ensayen un poco más. Es un gran show este, hay que dar lo máximo y los compañeros lo hacen. Están todos comprometidos con la pista. Están poniendo el corazón y el alma. Que no sea un trabajo más. Que salga el compromiso desde adentro tuyo y se va a ver en la pista”, cerró Pampita.