Charlotte Caniggia, sobre la tapa de su padre con Sofía Bonelli: "Toda la vida tuvo perfil bajo, ¿por qué exponerse ahora?"

Por primera vez Claudio Caniggia (52) y su novia Sofía Bonelli (26) dieron una entrevista juntos y fue la tapa de la revista ¡Hola! Argentina, donde gritaron su amor y hablaron de planes de casamiento. Ahora Charlotte Caniggia, después de que su hermano lanzara duras palabras contra su padre y su pareja, se refirió en Hay que ver al momento que atraviesa y le bajó el pulgar a la actitud del Pájaro.

“No opino. Es un tema complicadísimo. Me gustaría hablar, pero prefiero no opinar”, empezó diciendo la mediática, pero terminó hablando y negó tener una relación con la novia de su padre. “Me la crucé varias veces, pero nada que ver. 'Hola', 'chau' y nada más”, expresó.

“Yo estoy enojada con mi papá un poco. Es mi familia, pero no soy mi papá o mi mamá. Es tema de ellos”, deslizó. “No me parece que mi papá haga esto tan público. Las personas pueden cuidar más… Hacer todo más privadamente, así no vienen y me preguntan a mí. Me molesta eso. Toda la vida tuvo un perfil bajo. ¿Por qué se va a exponer ahora?”, lanzó.

También la hija de Mariana Nannis aseveró que no entendía el enamoramiento de su padre y se negó a participar de la futura boda. “No, no. ¿A vos te parece que está bien lo que están haciendo, que sea tan público? No me gusta estar en televisión, no es mi sueño estar en la tele. No me interesa”, se diferenció.

“Yo de mi vida con mi pareja no subo nada a mis redes. Con mi pareja somos felices, pero no quiero que todos me estén preguntando por Robert, qué hacemos, qué no hacemos. No quiero que nadie sepa nada de mi pareja. Si yo soy feliz no necesito que nadie sepa que lo soy”, aseveró, ¿pegándole un palito a Claudio Caniggia?