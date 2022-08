Charlotte Caniggia reveló cuánto le dolían las críticas a sus cirugías: "Me re afectaba"

Charlotte Caniggia reveló en su visita a Podemos Hablar cuánto le dolían las contantes críticas a sus cirugías que le hacían en las redes sociales.

“Antes leía mucho y me afectaba un montón, me criticaban las cirugías y muchas cosas que de verdad me hacían mal y aprendí a no hacerle caso a esas críticas”, reflexionó.

Así, la hermana de Alex Caniggia recordó un caso puntual: “Quería cambiarme la nariz porque no me gustaba, la gente me criticaba y me re afectaba pero ya está”.}

"Quería cambiarme la nariz porque no me gustaba, la gente me criticaba y me re afectaba". G-plus

“No tengo Twitter, y cuando veo un mensaje negativo, bloqueo y listo”, dijo al final la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul sobre cómo aprendió a manejarse con los haters.

Más sobre este tema Charlotte Caniggia habló con dolor de la relación con su padre, Claudio Paul: "Él no me contesta los mensajes"

CHARLOTTE CANIGGIA SE SINCERÓ AL HABLAR SOBRE CÓMO SE MUESTRA EN LA TELEVISIÓN

Charlotte Caniggia se sinceró al hablar en el programa de Telefé sobre cómo se muestra en la televisión y cómo es en la vida real.

“Vos sos muy distinta, te mostraste de una manera y creo que no sos del todo así”, le dijo Andy Kusnezoff y la hermana de Alex confesó: “Es verdad, a veces exagero un poco mi forma de ser”.