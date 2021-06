Charlotte Caniggia, polémica al salir con todo contra Pampita tras su pelea en ShowMatch: "Las embarazadas se vuelven locas"

Un feroz cruce entre Charlotte Caniggia y Pampita hizo arder la pista del lunes en ShowMatch, como parte de una seguidilla de chicanas que se venían dedicando. Unos momentos después del encontronazo, la melliza de Alex Caniggia prendió el ventilador y se despachó contra la jurado.

“No me gustó la manera en la que me dieron la devolución. Con otros participantes son más cuidadosos y les hablan un poco mejor”, empezó diciendo, en Hay que ver por la tremenda devolución que le dio la conductora. "No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier...", le había dicho Pampita.

"Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial". G-plus

Pero Charlotte fue con todo en su respuesta: “Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Es así, amigo. Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial”, lanzó, entre risas, haciendo referencia al embarazo de ocho meses de la top.

“No me gustó que me diga maleducada. Yo soy muy educada y la gente lo sabe, nunca maltrato a nadie. Quizás les molestó que diga las cosas en la cara”, siguió, filosa. “No está bueno pelearse con las mujeres, pero bardeó mal. Yo soy una maleducada, pero ella sí me puede tirar mier… Eso no está bueno”, expresó.

“No podés decirle a una persona que bailó horrible porque eso lastima. Pero ella es así. Qué voy a esperar de Pampita, ¿no?”, concluyó Charlotte Caniggia. ¿Se viene la respuesta de Pampita?