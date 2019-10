Charlotte Caniggia y otra desafortunada declaración sobre la novia de su padre: "No me arrepiento de decirle 'gato', todo el mundo lo sabe"

Después de que Claudio Caniggia anunció su compromiso con Sofía Bonelli en Tulum, e incluso protagonizaron la tapa de una revista dando detalles del casamiento que llegará tras el divorcio de él con Mariana Nannis, Alexander y Charlotte Caniggia mostraron su disgusto con polémicas declaraciones. Ahora la participante del Súper Bailando volvió a la carga.

Charlotte aseguró que se enteró por la prensa del compromiso de su padre: “No me parece bien, pero bueno... Me desilusionó. No estoy del lado de nadie, pero me parece mal lo que mi papá hace, solamente eso. Que lo haga tan público todo”, afirmó en Los Ángeles de la Mañana y negó que sus padres estén separados desde un largo tiempo. “No están separados desde hace años, estaban distanciados hace un año y pico”, dijo.

"No me arrepiente de haberle dicho ‘gato’. No es mi madrastra, es una piba que está con mi papá. Que es un 'gato' lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe, esta es la gran Pretty Woman". G-plus

“Obvio que tiene derecho a rehacer su vida amorosa, pero no de esa manera, con tanta exposición”, aseveró la participante del Súper Bailando y volvió a lanzarle repudiables palabras para la pareja de su padre. “No me arrepiente de haberle dicho ‘gato’. No es mi madrastra, es una piba que está con mi papá. Que es un 'gato' lo sabe todo el mundo”, siguió.

“Seamos claros en lo que decís, ¿vos de verdad creés que ella trabajaba en la prostitución?”, indagó Santiago Riva Roy, el cronista de LAM, pero Charlotte Caniggia redobló la apuesta y la comparó a Sofía Bonelli con el personaje de Julia Roberts en Mujer bonita. “Todo el mundo lo sabe, esta es la gran Pretty Woman”, finalizó, entre carcajadas. ¡Tremendo!