Charlotte Caniggia habló en ShowMatch del escándalo entre sus padres: "Es triste, yo los quiero a los dos"

Dos días después de que Mariana Nannis prendiera el ventilador e hiciera tremendas acusaciones contra su marido Claudio Paul Caniggia, Charlotte Caniggia tuvo su turno en el Súper Bailando y se mostró afligida por la situación que vive su familia.

“Yo estoy bien. Hablo con los dos y es una cosa triste, pero no voy a decir nada sobre el tema”, aseveró, al ser consultada por Ángel de Brito. “La situación es triste, no hablo de mi familia”, aseguró, mientras contaba que se había visto con su madre y “está bien”.

"Me encantaría que vuelvan a estar juntos, pero hoy no lo veo posible. Quizás algún día". G-plus

“Me encantaría que vuelvan a estar juntos, pero hoy no lo veo posible. Quizás algún día”, se lamentó Charlotte, además de negar que haya conocido a Sofía Bonelli, la novia de su padre (“No la conocí y no me interesa”) y que su padre les haya bloqueado las cuentas bancarias.

“Yo no tomé partido. Los quiero a los dos”, finalizó Charlotte Caniggia, sobre el crítico momento que vive su familia.