Charlotte Caniggia abandonó El Hotel de los Famosos 2 por segunda vez: "Estoy agotada mentalmente"

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia ya había abandonado el programa en enero pasado. Y si bien se mostró muy feliz con su reingreso, la hija de Mariana Nannis volvió a dar un paso al costado del reality de eltrece.

“Estoy muy mal. Me gustaría irme. Me da lástima irme otra vez, pero como que estoy agotada mentalmente y es como un montón”, expresó la joven, ante la pregunta de Chino Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain.

Tras escucharla, el conductor intervino: “Bueno Charlotte, oficialmente querés salir de la competencia, salir del Hotel. Ustedes saben que la puerta está abierta, el que quiere irse se puede ir. ¿Te gustaría irte ahora, eso es lo que te haría feliz en este momento?”.

Pero Charlotte mantuvo su postura: “Sí. Esta gente me cae bien, pero de verdad no me fumo las peleas, el chisme constante, eso en mi vida no me gusta. Me encantó conocerlos a todos, pero siento que para mí es un montón”.

Pero bueno, gracias por todo. Conocí a mi amigo Enzo Aguilar, Rocío Marengo y otros participantes copados, fue una linda experiencia”, cerró la exparticipante con unas dulces palabras para sus compañeros.

CHARLOTTE CANIGGIA CONFESÓ QUE HACE TRES AÑOS QUE NO VE A MARIANA NANNIS

A poco de haber ingresado nuevamente a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia abrió su corazón con parte de sus compañeras y habló a fondo de la relación que mantiene con sus papás, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

“Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, está con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo. Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”, comenzó diciendo Charlotte en una charla íntima con Rocío Marengo y Axel Neri.

“Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”, agregó.

Por último, la participante dio cuenta del gran apoyo que recibe de su pareja en estos momentos y cerró, a flor de piel: “Mi novio me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante.”.