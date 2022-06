Chanchi Estévez contó si le pediría perdón a Locho Loccisano como Emily Lucius

Para Chanchi Estévez todo lo que sucedió en El Hotel de los Famosos fue parte del juego, y por esa misma razón no cree necesario tener que pedirle disculpas a Lucas Locho Loccisano.

"¿Pedirle disculpas en base a qué? ¿Que era una competencia donde había que eliminarlo?", justificó el exgoleador del Racing campeón de 2001 en una entrevista con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, Chanchi continuó argumentando su firmeza ante Carmen Babieri: "Yo lo agarré en varias oportunidades mintiendo, hablando. No lo muestran, pero lo viví".

Al final, Chanchi Estévez se diferenció de Emily Lucius y no le pidió perdón a Locho Loccisano: "No sé de qué pedirle disculpas, porque estaba jugando él también. Él también hacía estrategias, y las cosas que se muestran, que son editadas, no es lo que pasa las 24 horas que nosotros estamos grabando. No se mostró para exponer al bueno, al villano, al que juega…".

CHANCHI ESTÉVEZ Y EL ATAQUE DE PÁNICO DE LOCHO LOCCISANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Por otra parte, Chanchi Estévez aclaró que no tiene "problemas con ninguno de los chicos que participaron" en El Hotel de los Famosos.

Además, aclaró que creyó cuando Locho Loccisano tuvo un pico de estrés en plena competencia.

"No dudé de su ataque de pánico. Es más, al otro día les dije que paren un poco porque la estaba pasando mal", cerró Chanchi Estévez.