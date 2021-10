César Juricich fulminó en La Jaula de la Moda el atrevido look de Brenda Asnicar en PH: "Me tiene cansado la transparencia"

El look sexy y atrevido que lució Brenda Asnicar (29) lució para su participación en PH generó que a poco de la presentación de Andy Kusnetzoff se convirtiera en tendencia en las redes sociales. Entre elogios a su belleza y osadía, muchos usuarios críticos se anticiparon al veredicto de César Juricich: "Me tiene cansado la transparencia".

"Me parece que esto está divino para una noche de lujuria y pasión con su pareja en su casa", reprochó el diseñador de moda en La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine) a Asnicar, quien esa noche había contado que está en pareja con un empresario inmobiliario de Nueva York llamado Adam Justin (29).

Ante las chicanas de Mariano Caprarola, el panelista justificó haber calificado con un 4 el outfit de la exprotagonista de Patito Feo al grito de "yo soy re popular", en contraste con la actriz divina que hacía de divina en la serie: "Los guantes con las pulseras arriba, déjense de embromar… Es todo mucho".

"Yo soy cero conservador, pero me cansa la transparencia. Pero vuelvo a repetir, esto es para una noche de lujuria con su pareja, no para ir a un programa de televisión… No puedo decir lo que estoy pensando porque (es terrible). Igual debo decir que el calzón que tiene puesto es precioso".