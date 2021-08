La celosa reacción de Agustín Sierra al ver una foto del ex de su bailarina Fiorella Giménez: "No sabía, pero yo no pregunto"

La semana pasada, Agustín "Cachete" Sierra confirmó su romance con Fiorella Giménez, la bailarina que lo acompaña en La Academia, dándole un apasionado beso en la pista de Marcelo Tinelli, lugar en el que tuvo una incómoda reacción al ver una foto del último ex de su novia.

Con la pareja consolidándose paso a paso, el conductor de ShowMatch le preguntó a una amiga de Fiorella por los pasados romances de la bailarina, y la joven la mandó al frente sin vueltas: "A Fiorella la conozco desde que tengo 7 años. Los conozco a todos. El último fue el Tecla".

Al ver que a Cachete se le desdibujó la sonrisa y ponía caras, Tinelli le preguntó: "¿Usted sabía esta historia?". Y el actor respondió minimizando la inesperada situación: "No, no sabía. Yo no pregunto".

Tapándose el rostro e incómoda, Fiorella Giménez acotó: "Con él salí como cinco años. Se llama Elías. Le dicen el Tecla por un futbolista, el Tecla Farías. Él tenía el apellido como este futbolista… ¿Pero por qué estamos hablando de los ex? Ay, ¡está la foto! Me separé hace dos años".

Con la imagen del exnovio de la bailarina en pantalla grande, el conductor de La Academia analizó los gestos de Agustín Sierra y lo chicaneó con humor: "¿Ese es el Tecla? Se puso celoso. Usted bananea, pero lo mirás....".

Cerrando el tema con picardía, el actor respondió poniendo a su perra Marta en escena, quien se alejaba de la pista: "A Marta no le gusta esto. Se está yendo".

Agustín "Cachete" Sierra habló sin filtro del comienzo de su historia de amor con Fiorella Giménez

Luego de blanquear el incipiente romance con un beso en La Academia, Agustín "Cachete" Sierra dio detalles del comienzo de su historia de amor con su bailarina Fiorella Giménez.

"El primer beso fue en casa, en el lavadero después de sacar la ropa", comenzó diciendo el actor en una nota que dio para La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

"Voy a ser muy sincero. Desde el día 1 que nos pusimos a ensayar ya hubo química, trabajamos la sensualidad, un montón de miradas, gestos. Y bailando te rozás mucho, hay miradas y es muy cercano todo. Tratamos de aguantarlo, de estar concentrados en lo que hacíamos, de no confundir las cosas y no se pudo. El primer paso lo dimos los dos de alguna manera. Yo me había regalado un par de veces y no sucedió", concluyó Cachete Sierra, poniéndole fin a la soltería y apostando al noviazgo con Fiorella Giménez.