Celeste Muriega derrumbó un mito sobre el salto a la fama de Wanda Nara: "Los calzoncillos no eran de Maradona, eran de mi novio"

En 2006, una ignota Wanda Nara alcanzaba la fama en Intrusos cuando Jorge Rial la entrevistó en vivo como la supuesta última conquista amorosa de Diego Maradona. Los tiernos 18 años de la mediática, sumado a que vestía un supuesto calzoncillo del Diez, terminó por encumbrar a la joven, que comenzó de ahí en más una carrera arrolladora por los medios con ayuda del propio Rial y de Luis Ventura.

En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Celeste Muriega aportó un dato valioso sobre el verdadero dueño de la prenda. “No todo es lo que parece, porque todos decían que era el calzoncillo de Maradona. Pero hay toda una historia detrás. El tema es que cuando ella apareció con los supuestos calzoncillos de Maradona, en realidad, ahí detrás estaba mi exnovio, Alejo Clerici”, reveló Celeste.

“Ella decía ‘tengo calor, me quiero meter en la pileta’. Entonces pidió por favor que le dieran algo y como no había mallas, entonces mi ex le prestó sus calzoncillos, ella se los puso y se tiró a la pileta. Ella salió posando con cincuenta fotógrafos alrededor. Lo invitó a Diego, pero él quería seguir viendo fútbol”, agregó Celeste Muriega, derribando un mito. “Yo no estaba, no existía en ese momento, pero se lo pregunté”, cerró la panelista sobre el origen mediático de Wanda Nara.